Донецк, , 10:59 — REGNUM За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 65 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 17 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Ракетный комплекс «Точка-У» Rorsah-photo

«За истекшие сутки представительство сообщало о 65 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 389 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись ракеты «Точка-У»; реактивные системы залпового огня «Град»; артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм; минометы калибра 120 и 82 мм; а также стрелковое вооружение.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево (южное), Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка и Еленовка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш смог посетить Украину, а делегация МАГАТЭ почему-то до сих пор не добралась до Запорожской АЭС.