Стокгольм, 17 августа 2022, 11:37 — REGNUM Пик прошлой недели в 0,47 цента за киловатт-час в Швеции был побит несколько раз за последние дни. Ранним утром 17 августа электроэнергия стоит значительно выше 0,6 цента за киловатт-час, а где-то она и вовсе достигла 0,77 цента. Об этом со ссылкой на данные биржи электроэнергии Nordpool сообщил телеканал SVT.

Финансы Швеции
Финансы Швеции
Riksbank.se

Журналисты пишут, что цена 0,77 цента является абсолютным рекордом, когда-либо зафиксированным в Швеции.

Уже 16 августа цены на свет взлетели до новых высот в электроэнергетическом регионе 4, который включает в себя самые южные районы Швеции. Между 19:00 и 20:00 по местному времени один киловатт-час стоил 0,68 цента на бирже электроэнергии Nordpool.

Журналисты пишут, что рекордные цены в Швеции являются следствием высоких цен на газ в Европе и низкого уровня производства электроэнергии из возобновляемых источников на национальном уровне, сочетание, которое приводит к тому, что относительно более высокие цены на электроэнергию на континенте распространяются и на скандинавскую страну.