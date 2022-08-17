Стокгольм, 17 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Пик прошлой недели в 0,47 цента за киловатт-час в Швеции был побит несколько раз за последние дни. Ранним утром 17 августа электроэнергия стоит значительно выше 0,6 цента за киловатт-час, а где-то она и вовсе достигла 0,77 цента. Об этом со ссылкой на данные биржи электроэнергии Nordpool сообщил телеканал SVT.

Riksbank.se Финансы Швеции

Журналисты пишут, что цена 0,77 цента является абсолютным рекордом, когда-либо зафиксированным в Швеции.

Уже 16 августа цены на свет взлетели до новых высот в электроэнергетическом регионе 4, который включает в себя самые южные районы Швеции. Между 19:00 и 20:00 по местному времени один киловатт-час стоил 0,68 цента на бирже электроэнергии Nordpool.

Журналисты пишут, что рекордные цены в Швеции являются следствием высоких цен на газ в Европе и низкого уровня производства электроэнергии из возобновляемых источников на национальном уровне, сочетание, которое приводит к тому, что относительно более высокие цены на электроэнергию на континенте распространяются и на скандинавскую страну.