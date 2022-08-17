Самара, , 11:00 — REGNUM Бывшего заместителя начальника исправительной колонии обвинили в получении незаконного денежного вознаграждения в Самарской области. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, с декабря 2020 года по июль 2021 года фигурант уголовного дела получал от содержащихся в исправительном учреждении лиц деньги за совершение заведомо незаконных действий.

В материалах дела указано, что деньги предназначались за оказание содействия в решении вопросов о переводе осуждённых в облегчённые условия отбывания наказания, изменении вида исправительного учреждения и не привлечение к дисциплинарной ответственности за нарушение установленного порядка отбывания наказания.

«Следствием выявлено восемь эпизодов преступной деятельности обвиняемого, общая сумма полученных денежных средств составила более 228 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 5 УФСИН России по Самарской области было возбуждено уголовное дело. Материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре осудили бывшего первого замначальника Куйбышевской железной дороги.