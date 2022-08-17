Канберра, , 11:33 — REGNUM Согласно новому отчёту компании Chainalysis, занимающейся анализом работы блокчейна, в результате взлома различных сервисов за первые семь месяцев 2022 года у граждан Австралии была украдена криптовалюта на ошеломляющую сумму в 2,7 миллиарда австралийских долларов (1,9 млрд долларов США), причём многие из крупных атак связаны с Северной Кореей. Об этом 17 августа сообщил телеканал Nine News.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

В отчете Chainalysis, большая часть случаев мошенничества объясняется взломом протоколов децентрализованного финансирования (DeFi).

Некоторые из крупнейших крипто-взломов 2022 года были связаны с протоколами DeFi, в том числе мартовский взлом сети Ronin, которая принадлежит разработчикам видеоигры Axie Infinity стоимостью 890 миллионов долларов.

В отчёте говорится, что в этом году мошенники, связанные с Северной Кореей, похитили криптовалюту на сумму около 1,4 миллиарда долларов.