Якутск, 17 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В столице Якутии мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался столкнуть с девятого этажа шестилетнего сына и четырёхлетнюю дочь. Позвонил в полицию и тем самым спас детей неравнодушный прохожий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе ГУ МВД по республике.

(сс) Vlynn Плачущий ребенок

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Житель Якутска услышал крики детей, когда проходил мимо дома. Мальчик и девочка стояли на подоконнике в окне квартиры на девятом этаже. После звонка в полицию правоохранители оперативно задержали 37-летнего отца детей.

«Перепуганные 6-летний мальчик и его 4-летняя сестренка рассказали полицейскому, что папа был очень сердит, открыл окно, поднял их на подоконник и грозился скинуть с окна. Слова детей подтвердил 52-летний свидетель происшествия», — отметили в управлении МВД.

Мать детей, по словам их отца, отказалась их воспитывать и ушла из дома. Мужчина ранее привлекался к уголовной и административной ответственности.

Детей отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Материалы проверки по покушению на жизнь брата и сестры направлены в региональное управления следственного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, две сестры-погодки выпали из окна многоэтажного дома в Пушкинском районе Санкт-Петербурга и остались живы. Родителей девочек в момент происшествия не было дома.