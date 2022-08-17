Канберра, , 11:31 — REGNUM Несмотря на то колоссальное давление, которое испытывает на себе бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, а ныне просто депутат Палаты представителей, он не собирается оставлять мандат от избирательного округа Кук в Сиднее добровольно. Об этом политик заявил на пресс-конференции 17 августа, пишет газета The Guardian.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

«Я буду продолжать служить гражданам в качестве члена Палаты представителей от округа Кук, и я приму решение в соответствующее время относительно того, буду ли я участвовать в следующих выборах», — дал понять Моррисон.

Напомним, что ранее экс-министр внутренних дел Австралии, а сейчас теневой министр внутренних дел в оппозиции Карин Эндрюс, чей портфель среди прочих Моррисон в тайне от неё получил в свою бытность премьер-министром, уже призвала его покинуть политику «немедленно».

Журналисты также пишут, что Моррисон отказался сообщить им подробности разговоров с генерал-губернатором Австралии о своих секретных министерских портфелях.

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