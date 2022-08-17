Ярославль, , 10:53 — REGNUM В Ярославле на здании бывшего Клуба общества приказчиков на улице Свердлова, 9 начало появляться яркое граффити. Здание построено в 1913 году и является объектом культурного наследия. Градозащитница Ольга Мазанова считает, что мурал наносится незаконно. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мурал на здании Клуба приказчиков в Ярославле Ирина Зубатенко

«Во-первых, это незаконно. Всё работы, проводимые на объектах культурного наследия, должны проходить серьёзное согласование. Речь идёт и о малейших реставрационных работах, и о покраске. По-хорошему покраска должна проводиться на основе исследований», — говорит Ольга Мазанова.

Градозащитница сомневается, что согласование на работы было получено в департаменте охраны объектов культурного наследия. Закон «Об объектах культурного наследия» обязывает собственников «не проводить работы, изменяющие облик» памятника. Противники мурала полагают, что масштабный рисунок существенно меняет облик здания, построенного в стиле модерн.

«Появление яркого мурала на здании Клуба приказчиков не украсит облик памятника — в соседстве с нецелой штукатуркой и хулиганскими граффити. Хочется более бережного отношения к этому зданию — одному из лучших образцов ярославского модерна, созданного Григорием Васильевичем Саренко, и одному из памятников ранней киноархитектуры в России», — подчеркнула краевед, историк раннего русского кино Ирина Зубатенко.

С 15 по 21 августа в городе проходит фестиваль уличного искусства «Ярстритарт». Однако в списке объектов, где рисуют уличные художники, дома №9 по улице Свердлова нет. Собственником здания является мэрия города, к которой редакция ИА REGNUM обратилась за комментарием.