Екатеринбург, , 10:59 — REGNUM В Екатеринбурге не будут организовывать массовые салюты в День города. Об этом 17 августа заявил начальник управления культуры города Илья Марков.

Салют Алексей Колчин © ИА REGNUM

По словам чиновника, праздничный салют запустят в центре города. «Мы не стали делать три салюта. Решили, что в День города будет один яркий фейерверк», отметил Марков.

Напомним, 299-летие Екатеринбург отметит 20 августа. В 2021 году массовые празднования в уральской столице отменили из-за пандемии. При этом фейерверки запускали сразу в трёх местах: в центре города, на Уралмаше и в Академическом районе.