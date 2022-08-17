Стокгольм, , 11:29 — REGNUM Днём 16 августа лидер Центристов Анни Лёф заявила, что готова войти в правительство Швеции вместе с Социал-демократами. Вечером того же дня она объявила, что и от сотрудничества с Умеренными она также отказываться не будет. Однако уже 17 августа в эфире радиостанции SR политик поставила ультиматумы двум главным партиям Швеции.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон (сс)

По её словам, Умеренные должны разорвать сотрудничество со Шведскими демократами, а Социал-демократы должны «прекратить заниматься левой политикой», если они хотят, чтобы Центристская партия поддерживала их как правящую партию.

Впрочем, к лидеру Социал-демократов и нынешнему премьер-министру Швеции у Лёф симпатий больше, чем к лидеру оппозиции Ульфу Кристерссону (Умеренные).

«Нам нужен премьер-министр, который может вести переговоры и сотрудничать с несколькими людьми. Магдалена Андерссон держит дверь открытой для всех, кроме Шведских демократов», — заявил Лёф в эфире SR.

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