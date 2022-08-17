Лондон, 17 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Из-за экономического кризиса в Лондоне может вырасти количество преступлений, в том числе тяжких. Об этом заявил мэр города Садик Хан.

Stemoc Садик Хан

Он предупредил о возможном ухудшении криминогенной ситуации, пишет Guardian. По мнению мэра, экономические проблемы могут вынудить молодёжь присоединиться к преступным группировкам, которые сейчас совершают в городе до четверти всех убийств.

«Я обеспокоен возможным ростом насилия этим летом, поскольку рост стоимости жизни усиливается и может свести на нет прогресс, которого мы добились в борьбе с насильственными преступлениями», — приводит СМИ слова Хана.

Как сообщало ИА REGNUM, мэры Киева и Львова призвали жителей готовиться к тяжёлой зиме.