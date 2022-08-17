Мурманск, , 10:53 — REGNUM В арбитраж Мурманской области поступил многомиллионный иск, ответчиком по которому выступает АО «Мурманский морской торговый порт». Претензии кредитора к крупному налогоплательщику региона пока судом к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от АО «Страховое общество газовой промышленности» подан 16 августа 2022 года. Сумма, заявленная к взысканию, составляет 18 548 067,7 рубля. Подробности искового заявления пока не обнародованы. Возможно, дело связано с договором страхования и выплатами по нему.

Помимо того, в середине июля 2022 года претензии к порту подало в суд и АО Страховое «ВСК». Суммы исков были небольшими и дела рассматривают в упрощённом порядке.