Сеул, , 10:55 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 519 человек. Об этом 17 августа сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 17 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 096 899 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 343 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 660 031 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 3057 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 516 634 человека.

Четвертую дозу вакцины получили 49 205 человек. В общей сложности четвертую дозу вакцины получили 6 655 942 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 180 803 случая заражения коронавирусом нового типа. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 21 682 816.

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