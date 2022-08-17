Нью-Йорк, США, 17 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Управление Организации Объединённых Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) объявило, что уровень заболевания полиомиелит в Афганистане достиг самого низкого уровня в истории. Об этом сообщает газета «8 Собх».

CDC/ Dr. Fred Murphy, Электронная микрофотография вируса полиомиелита

УКГВ опубликовало отчёт, в котором говорится, что количество положительных тестов на полиомиелит в Афганистане впервые в истории снизилось до одного случая в 2022 году. При этом в 2021 году было зарегистрировано четыре положительных случая и 56 случаев в 2020 году.

По словам УКГВ, возобновление общенациональной кампании вакцинации против полиомиелита, которой в этом году будут охвачены 9,9 миллиона детей, является жизненно важным шагом в борьбе с этой смертельной болезнью, и у Афганистана есть прекрасная возможность покончить с полиомиелитом.

Отмечается, что исследование, проведённое группой из 16 человек системы эпиднадзора в 25 провинциях Афганистана, показало, что вероятность передачи необнаруженного вируса очень мала.

Управление добавило, что, кампания, охватив все уезды Афганистана, привела к крупному успеху, но в то же время предупредило, что риск повторного появления вируса всё ещё существует.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов добавило, что это было достигнуто ценой жизней восьми работников кампании по вакцинации от полиомиелита, в том числе четырёх женщин, которые были убиты в результате нападения в феврале этого года.

Хотя УКГВ объявило, что Афганистан приближается к ликвидации полиомиелита, на прошлой неделе эта организация предупредила о распространении в стране в этом году новых заболеваний, таких как холера, корь, лихорадка денге и конго-крымская геморрагическая лихорадка.

Напомним, что Пакистан и Афганистан являются единственными странами мира, где полиомиелит до конца не искоренён.