Стокгольм, 17 августа 2022, 11:17 — REGNUM Вечером 16 августа на телеканале Expressen TV состоялся первый раунд дебатов лидеров парламентских партий Швеции незадолго до сентябрьских выборов.
Отличительность особенностью дебатов являлось то, что журналисты дали политикам свободу абсолютную — им было разрешено самим выбирать темы дискуссий, а не следовать установленному сценарию.
Ульф Кристерссон (лидер оппозиции) выбрал преступность в качестве темы обсуждения и жёстко обрушился на правительство Социал-демократов, которое, по его мнению, не смогло справиться с ОПГ в Швеции.
«Социал-демократическое правительство с Левыми и Зелеными никогда не изменит эту тенденцию. Но это можем сделать мы», — сказал Кристерссон.
Премьер-министр Магдалена Андерссон (Социал-демократы) вступать в клинч не стала и согласилась с лидером Умеренных, что ситуация в стране серьёзная.
Читайте ранее в этом сюжете: Левые намерены войти в состав следующего правительства Швеции