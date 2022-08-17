Стокгольм, 17 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Вечером 16 августа на телеканале Expressen TV состоялся первый раунд дебатов лидеров парламентских партий Швеции незадолго до сентябрьских выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон

Отличительной особенностью дебатов являлось то, что журналисты дали политикам свободу абсолютную — им было разрешено самим выбирать темы дискуссий, а не следовать установленному сценарию.

Ульф Кристерссон (лидер оппозиции) выбрал преступность в качестве темы обсуждения и жёстко обрушился на правительство Социал-демократов, которое, по его мнению, не смогло справиться с ОПГ в Швеции.

«Социал-демократическое правительство с Левыми и Зелеными никогда не изменит эту тенденцию. Но это можем сделать мы», — сказал Кристерссон.

Премьер-министр Магдалена Андерссон (Социал-демократы) вступать в клинч не стала и согласилась с лидером Умеренных, что ситуация в стране серьёзная.