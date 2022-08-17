Берлин, , 10:50 — REGNUM Российский госкорпорация «Газпром» нарушает договоренности по долгосрочным контрактам на поставку газа и из-за этого перестает быть надежным поставщиком для Германии, сообщили в пресс-службе немецкого энергоконцерна Uniper.

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В компании отметили, что с 14 июня 2022 года и по сегодняшний день Uniper получает от Газпрома только от 20% до 40% от предусмотренных контрактом объемов газа.

«Таким образом, Газпром нарушает долгосрочные контракты на поставку газа и стал ненадежным поставщиком», — сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что из-за уменьшения поставок газа по «Северному потоку» Германии приходится покупать газ значительно дороже.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на электроэнергию в странах Европы подскочили до рекордных максимумов. За последние два месяца цена на электричество выросла в два раза.

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