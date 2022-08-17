Стокгольм, 17 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Информация о том, что Левые готовы отказаться от своего требования быть частью правительства Швеции под руководством Социал-демократов в обмен на получение большого влияния на формирования бюджета страны, в корне не верна. Об этом 17 августа в интервью телеканала SVT заявила лидер партии Нуши Дадгостар.

politik.in2pic.com Лидер «Левых» Нуши Дадгостар

«Иначе правительство не удержится, иначе у правительства нет парламентского большинства. И в том-то и проблема — у нас не было большинства в рисдаге для правительства, которое управляло Швецией. Вот почему у нас такой хаос и беспорядок», — объяснила политик.

Напомним, что главным требованием Центристов для вхождения в правительственную альтернативу является недопущение прихода к власти Левых. Таким образом, в преддверии выборов в риксдаг премьер-министру Швеции и лидеру Социал-демократов Магдалене Андерссон придётся потрудиться, чтобы сколотить левое правительство, не разваливающееся каждый раз при голосовании по бюджету.