Кыштым, Челябинская область, 17 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Житель Кыштыма Челябинской области найден мёртвым в озере Коноплянка. Об этом сообщает региональная Поисково-спасательная служба.

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Ранее 30-летний мужчина числился пропавшим без вести. Об исчезновении заявили в полицию его родственники. А затем выяснилось, что он отдыхал на берегу озера и кто-то из очевидцев даже слышал крики о помощи.

В итоге его тело обнаружили опутанное водорослями на глубине трёх метров. При нём были наручные часы и мобильный телефон. Точную причину гибели устанавливают следователи.

По данным прокуратуры, за январь–июнь в Челябинской области зафиксировали 96 убийств и покушений на убийство. Рост составил 4,3%.