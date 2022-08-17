Москва, , 11:00 — REGNUM Этим летом у жителей Москвы стал очень популярен отдых в соседних областях. Москвичи считают такие поездки «недалёкими», сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Торжок. Тверская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Эксперты отмечают, что для москвичей, выбирающих место отдыха, «уже стёрлись границы областей». Они рассматривают отели, до которых нужно ехать три-четыре часа с учётом пробок. Запросы растут на качественные отели, санатории, дизайнерские бутик- и эко-отели, глэмпинги.

Самая развитая инфраструктура для загородного отдыха — в Тверской области. Сюда москвичи едут чаще всего, дорога занимает от одного до двух часов.

«После Тверской области в топ-5 областей с большим количеством качественных загородных отелей, которые спрашивают москвичи, в рейтинге туроператоров идут Калужская, Рязанская, Владимирская и Ярославская области», — говорится в публикации.

Более того, спрос есть и на отдых в более удалённых от Москвы регионах, в том числе в Костромской и Брянской областях. Туда можно добраться на автомобиле.

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