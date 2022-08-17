Москва, 17 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Этим летом у жителей Москвы стал очень популярен отдых в соседних областях. Москвичи считают такие поездки «недалёкими», сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Торжок. Тверская область

Эксперты отмечают, что для москвичей, выбирающих место отдыха, «уже стёрлись границы областей». Они рассматривают отели, до которых нужно ехать три-четыре часа с учётом пробок. Запросы растут на качественные отели, санатории, дизайнерские бутик- и эко-отели, глэмпинги.

Самая развитая инфраструктура для загородного отдыха — в Тверской области. Сюда москвичи едут чаще всего, дорога занимает от одного до двух часов.

«После Тверской области в топ-5 областей с большим количеством качественных загородных отелей, которые спрашивают москвичи, в рейтинге туроператоров идут Калужская, Рязанская, Владимирская и Ярославская области», — говорится в публикации.

Более того, спрос есть и на отдых в более удалённых от Москвы регионах, в том числе в Костромской и Брянской областях. Туда можно добраться на автомобиле.

Читайте также: Нацпроект помог: граждане России стали вдвое чаще путешествовать по стране