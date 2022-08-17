Москва, 17 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Прогнозы экспертов для европейской экономики оказались излишне оптимистичными, её реальное падение будет глубже, отметил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Олег Морозов

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкции США и Евросоюза в отношении России оказались неэффективными и не нанесли ожидаемого Западом ущерба экономике страны. Также он отметил, что в отношении США и государств Евросоюза аналитики ухудшают прогнозы, фиксируя падение ВВП два квартала подряд.

«И более того! Прогнозы в обратную сторону, в части европейской экономики, оказались излишне оптимистичными. Реальное падение по году будет глубже, чем предполагалось», — отметил Морозов в своём телеграм-канале, комментируя заявление Володина.