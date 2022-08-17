Токио, , 10:47 — REGNUM Бывший член организационного комитета Олимпийских игр — 2020 Харуюки Такахаси арестован в Токио по подозрению в получении взятки. Об этом 17 августа сообщает агентство Kyodo.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

78-летнего Такахаси подозревают в получении взятки в несколько десятков миллионов иен от производителя одежды Aoki, который потом стал официальным спонсором Олимпиады.

В июле следователи проводили обыски в доме Такахаси, а также в офисе рекламного агентства Dentsu, где он до этого работал.

Напомним, Олимпийские игры в Токио прошли в июле–августе 2021 года.