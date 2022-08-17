Стокгольм, , 11:13 — REGNUM Последний законопроект Умеренных по ограничению цен на электроэнергию основан на модели из Норвегии, а министр Швеции по вопросам интеграции Андерс Игеман от Социал-демократов ссылается на датский опыт, когда речь идёт о миграционной политике. По словам политолога Николаса Эйлотта, в заимствовании Швецией политик соседних стран нет ничего нового. Об этом он рассказал в эфире телеканала SVT.

Финляндия и Швеция

«Я бы сказал, что довольно часто идеи распространяются между партиями в странах, близких друг к другу географически и имеющих культурное сходство», — объяснил Эйлотт.

По словам учёного, Швеция всегда черпала политическое вдохновение из других северных стран. В основном из соседних Норвегии, Дании и Финляндии, где, по его мнению, много общих проблем и вызовов.

Актуальной на данный момент в Швеции является политика безопасности, где Эйлотт считает, что Швеция вдохновляется соседними странами и наоборот.

«Финляндия просто показала Швеции пример подачей заявки на членство в НАТО. Также можно перемотать время в 90-е, когда заговорили о вступлении в ЕС. Затем Швеция быстро приняла решение подать заявку на членство, и Финляндия последовала её примеру», — рассказал политолог.

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