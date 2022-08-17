Санкт-Петербург, 17 августа, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга стали намного чаще обращаться в медучреждения, чтобы вызвать врача на дом. Об этом заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» директор СПб ГУП «Автоматическая телефонная станция Смольного» Андрей Захаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оператор колл-центра

Пиковые дни вызова врача на дом приходятся на понедельники. Рекордсменом стал минувший понедельник, 15 августа. Работники колл-центров приняли 27 тысяч вызовов. При этом наблюдается еженедельный рост относительно прошлых на 25-30%.

«Действительно, сейчас, где-то с конца июля у нас начался рост обращений не только по вызовам врача на дом. Очень сильно увеличилось количество желающих на вакцинацию», — заявил Андрей Захаров.

Он отметил, что, если в июне пройти вакцинацию хотели порядка десять тысяч человек, то в июле уже 20 тысяч. При этом на середину августа уже зарегистрировано 22 тысячи вызовов.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов призывает петербуржцев прививаться от ковида и проходить ревакцинацию. Это позволит гражданам намного легче перенести ковид в случае заболевания.