Тикси, Якутия, , 10:44 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) местного значения ввели в посёлке Тикси в Якутии из-за угрозы обрушения плотины на озере Мелкое. Об этом 17 августа сообщила глава Булунского района Афанасия Андросова.

На месте прорыва дамбы 24.mchs.gov.ru

«В поселке Тикси на дамбе озера Мелкое обнаружен провал части плотины, в районе объявлено ЧС местного значения», — приводит её слова пресс-служба Госкомобеспечения республики.

Также указывается, что служащая для обеспечения водой поселков Тикси и Тикси-3 дамба находится в аварийном состоянии и ей необходима реконструкция.

При этом уточняется, что на данный момент нет ограничений по водоснабжению указанных посёлков и добавляется, что местными властями проработаны резервные варианты на случай негативного развития ситуации и начаты работы для устранения ЧС и укрепления дамбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа стало известно, что в Дагестане были переведены в больницы города Махачкалы пятеро пострадавших во время обрушения конструкций дома на свадьбе в Цунтинском районе.