В посёлке Тикси в Якутии из-за угрозы обрушения дамбы объявили режим ЧС
Тикси, Якутия, 17 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) местного значения ввели в посёлке Тикси в Якутии из-за угрозы обрушения плотины на озере Мелкое. Об этом 17 августа сообщила глава Булунского района Афанасия Андросова.
«В поселке Тикси на дамбе озера Мелкое обнаружен провал части плотины, в районе объявлено ЧС местного значения», — приводит её слова пресс-служба Госкомобеспечения республики.
Также указывается, что служащая для обеспечения водой поселков Тикси и Тикси-3 дамба находится в аварийном состоянии и ей необходима реконструкция.
При этом уточняется, что на данный момент нет ограничений по водоснабжению указанных посёлков и добавляется, что местными властями проработаны резервные варианты на случай негативного развития ситуации и начаты работы для устранения ЧС и укрепления дамбы.
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