Стокгольм, 17 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Заявление лидера Центристов Анни Лёф о том, что она допускает вхождение в левое правительство Швеции под контролем Социал-демократов, вызвало внутреннюю критику. Но она остается непреклонной в том, что сотрудничество с Умеренными в данный момент неактуально. Об этом политик заявила 16 августа в интервью телеканалу SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

Впрочем, у Лёф есть маленькое условие для Умеренных, самой крупной оппозиционной партии Швеции, а именно — отказаться от сотрудничество со Шведскими демократами.

«Наши двери открыты для Умеренных, если они хотят порвать со Шведскими демократами», — сказал Лёф журналистам SVT.

Многие уже отметили, что это невозможно, поскольку с электоральной точки зрения лидер оппозиции Ульф Кристерссон (Умеренные) не сменит на посту премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон (Социал-демократы), если пожертвует Шведскими демократами в пользу Центристов.