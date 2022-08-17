Ставрополь, 17 августа 2022, 10:43 — REGNUM Сотый конвой с гуманитарной помощью отправился в Донбасс и на освобожденные территории Украины. В его составе фуры из Подмосковья, Москвы, с Юга России и Северного Кавказа — всего около 120 тонн. Только один Северный Кавказ направил 40 тонн гуманитарного груза, сообщили в пресс-службе КПРФ.
Из Ставрополья направлено 20 тонн продуктов питания, 20 тонн груза выехали из Дагестана, при этом в его сборе принимали участие все республики Северного Кавказа: Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Чечня, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ингушетия, рассказал секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев.
Как сообщало ИА REGNUM, на днях ставропольский край отправил фуру с гуманитарным грузом для акции «Солдатский привал».
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