Ставрополь, 17 августа, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Сотый конвой с гуманитарной помощью отправился в Донбасс и на освобожденные территории Украины. В его составе фуры из Подмосковья, Москвы, с Юга России и Северного Кавказа — всего около 120 тонн. Только один Северный Кавказ направил 40 тонн гуманитарного груза, сообщили в пресс-службе КПРФ.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В Донбасс отправился очередной гуманитарной конвой

Из Ставрополья направлено 20 тонн продуктов питания, 20 тонн груза выехали из Дагестана, при этом в его сборе принимали участие все республики Северного Кавказа: Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Чечня, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ингушетия, рассказал секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев.

«Конвои наполнены всем необходимым: продуктами питания, одеждой, медикаментами, средствами гигиены. Сотый гуманитарный конвой набирался с учетом того, что скоро 1 сентября и детей необходимо собрать в школу. Тетрадки, канцтовары, дневники, учебники и школьная форма совсем скоро прибудут в ДНР, ЛНР и другие освобожденные территории Украины», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях ставропольский край отправил фуру с гуманитарным грузом для акции «Солдатский привал».