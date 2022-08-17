Саяногорск, Хакасия, , 10:42 — REGNUM В Саяногорске (Хакасия) местный житель случайно обнаружил на заросшем участке Аллею Памяти.

Хакасия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, саяногорский предприниматель недавно приобрёл землю в районе «Саянмрамора». Он начал приводить участок в порядок и среди кустов увидел памятную стелу.

Оказалось, что закладной камень здесь установили 9 мая 1978 года в честь открытия Аллеи Памяти. Деревья на аллее высаживали 23 ветерана Великой Отечественной войны. Их имена увековечены в мраморе.

Власти Саяногорска попросили сохранить памятник. Владелец участка решил оставить его на месте, ведь это память о ветеранах, возводивших Саяногорск и «Саянмрамор». Он обещал огородить территорию и ухаживать за ней.

Напомним, город Саяногорск в 2022 году отметит 47-ю годовщину со дня образования.

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