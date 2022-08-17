Воронеж, , 10:42 — REGNUM Дополнительные рейсы ряда маршрутов общественного транспорта Воронежа в период с 19 по 21 августа — в связи с проведением рок-фестиваля «Чернозём». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Чернозём-2018» Марина Каширская © ИА REGNUM

«В связи с проведением с 19 по 21 августа рок-фестиваля «Чернозём»-2022 будет организовано выполнение дополнительных дежурных рейсов по основным городским направлениям», — уточнили в мэрии.

В частности, работа маршрутов № 5А, 9КА, Т17,49,80,90 будет продлена с 23:00 19 августа до 01:00 20 августа, с 23:00 20 августа до 01:00 21 августа и с 23:00 21 августа до 01:00 22 августа.

Рок-фестиваль «Чернозём» состоится впервые с 2019 года и впервые его будут проводить в Воронеже. До 2021 года местом проведения фестиваля был Тамбов, однако в 2020 году власти региона отменили его из-за ковидных ограничений. В 2021 году фестиваль «переехал» в Воронеж, но и тогда был отменён, также из-за обстановки с ковидом.