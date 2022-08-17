Канберра, 17 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Согласно данным, опубликованным 17 августа Австралийским статистическим бюро, заработная плата на континенте выросла на 0,7% во втором квартале текущего года. Повышение заработной платы обеспечивает ежегодные темпы роста в 2,6%, что является существенным увеличением, хотя и намного ниже уровня инфляции. Об этом 17 августа написала газета The Guardian.

(сс) williamnyk Австралийские доллары

«После трех кварталов последовательного роста заработной платы, в основном за счёт повышения заработной платы в частном секторе, годовой темп роста составил 2,6%», — говорится в отчёте ведомства.

Статистики, также пишут, что это «самый высокий годовой темп роста заработной платы с сентября 2014 года».

Индекс потребительских цен в Австралии во втором квартале 2022 года вырос на 1,8%, а это означает, что высокий рост заработной платы на самом деле является сокращением реальной заработной платы для большинства людей. Однако темпы инфляции замедляются.