Ростов-на-Дону, 17 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону объявлено о ликвидации пожара на складе с прессованной бумагой. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 августа в донском управлении МЧС России.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

О возгорании на улице Днепропетровской стало известно около 2:40 мск. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Огонь распространился на площади 1500 кв. метров. В результате пожара никто не пострадал.

На месте происшествия работали 69 человек и 23 единицы техники.