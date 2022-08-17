Донецк, , 10:38 — REGNUM Украинские войска совершили обстрел трёх населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 17 августа сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Артобстрел Mil.gov.ua

В 8:55 с позиций в Орловке нанесён удар по Макеевке, выпущено три снаряда калибра 155 мм.

В 8:45 из Новгородского обстреляна Широкая Балка, выпущено четыре мины калибра 120 мм.

В 8:50 и 8:55 из Курдюмовки открыли огонь по Горловке, выпустив сначала пять, а после четыре снаряда калибра 152 мм.

Кроме того, из Отрадовки и Озеряновки стреляли в Зайцево (южное), выпустив в общей сложности 25 артиллерийских снарядов.