Канберра, 17 августа, 2022, 10:46 — ИА Регнум. За последние 24 часа на территории Австралии от заболевания COVID-19 умерли 67 человек. Об этом 17 августа написала газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Наибольшее число смертей было зарегистрировано в Новом Южном Уэльсе, первом по численности населения штате Австралии, — 26. Более 8 тыс. человек были признаны носителями коронавирусной инфекции.

17 смертей приходятся на третий по числу жителей штат Австралии Квинсленд. Там за сутки было выявлено ещё свыше 3 тыс. заражённых вирусом. Свыше 400 пациентов с диагнозом COVID-19 находятся в больницах.

15 случаев летального исхода приходятся на штат Виктория, где за сутки было выявлено свыше 4,7 тыс. новых заражённых.

В Западной Австралии за сутки скончались четыре человека. Ни одного нового случая смерти от COVID-19 не было зафиксировано только на Северной территории.