Париж, , 10:37 — REGNUM Через неделю после объявления об усилении контроля над городскими мотогонками во Франции министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен заявил, что с тех пор было проведено более 2900 операций, передает BFM TV.

Жеральд Дарманен Economie.gouv.fr

Кроме того, в результате проверок во Франции было произведено 338 арестов и 157 конфискаций.

«Я дал указание еще больше активизировать наши действия. С завтрашнего дня каждый полицейский участок будет проводить не менее трех операций по борьбе с городскими родео в день. Я сделаю все, чтобы защитить честных людей от этих правонарушителей», — заявил глава МВД Франции.

В общей сложности в результате этих операций было взято под контроль более 42 000 человек, в них приняли участие почти 14 000 сотрудников силовых структур.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил об усилении контроля по всей Франции в отношении лиц, проводящих городские родео.

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