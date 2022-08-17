Курган, 17 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Из Кургана в Москву и обратно с 17 сентября авиарейсы будут выполняться ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпания NordStar.

Igor Dvurekov Самолёт Boeing 737 авиакомпании Nordstar

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания. Салон рассчитан на 180 пассажиров. Стоимость билетов можно узнать на сайте авиакомпании.

Напомним, авиакомпания NordStar начала выполнять полёты по направлению Москва — Курган и обратно с 27 июля по понедельникам, средам и субботам.