Канберра, 17 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции 17 августа, нынешний премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз отметил, что его предшественник Скотт Моррисон извинился перед своими коллегами-министрами за то, что в тайне присвоил себе их полномочия, но не извинился перед народом Австралии. Об этом написала газета The Guardian.

Orderinchaos Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

Альбаниз отметил, что Моррисон не взял на себя никакой ответственности за свои действия.

«Моррисон говорил о том, что извинился перед своими коллегами-министрами за то, что они испытали, но он не взял на себя никакой ответственности … Как насчёт извинений перед простыми австралийцами», — сказал премьер-министр.

Альбаниз также заявил, что сейчас Моррисон ведётся себя «уклончиво» и «пассивно агрессивно».