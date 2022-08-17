Канберра, , 10:41 — REGNUM Нынешнее лейбористское правительство Австралии намерено обратиться за консультацией к генеральному солиситору (правовой консультант кабинета министров), чтобы узнать, законно ли то, что предыдущий премьер-министр Скотт Моррисон тайно взял на себя полномочия сразу пяти министров. Об этом17 августа сообщил телеканал Nine News.

Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон © The White House

В офисе генерал-губернатора Австралии уже заверили, что формально конституция страны не запрещает, чтобы премьер-министр в тайне ото всех получил министерские портфели.

Сам Моррисон уже заявил на пресс-конференции, что он не пользовался этими полномочиями, а получил их только на случай, если один из министров временно не сможет исполнять свои обязанности во время пандемии коронавирусной инфекции.

Скотта Моррисона уже призвали немедленно уйти в отставку с поста депутата Палаты представителей Австралии. С таким требованием обратились к нему даже члены его Либеральной партии.

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