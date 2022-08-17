Тбилиси, 19 марта, 2020, 11:41 — ИА Регнум. Цены на основные виды продуктов в Грузии не должны повышаться из-за ажиотажа, вызванного распространением коронавируса COVID-19. Такое распоряжение отдал министерству сельского хозяйства премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщил журналистам пресс-спикер грузинского главы правительства Ираклий Чиковани.

«Премьер-министром поручено министерству сельского хозяйства начать консультации с бизнесом для сохранения цен на 7 основных продуктов», — сказал представитель премьер-министра.

Чиковани отметил, что правительство будет стараться сдерживать стоимость риса, муки, макарон, подсолнечного масла, сухого молока и продукции из него.

Как сообщало ИА REGNUM, после опубликования информации о росте числа заразившихся коронавирусом в Грузии, в магазинах страны стали раскупать продукты.