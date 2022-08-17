Пекин, 17 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Китай выделил 300 млн юаней (около $44,21 млн) из средств чрезвычайной помощи для поддержки сельскохозяйственного производства в регионах, пострадавших от наводнений, засух и тайфунов, сообщает 17 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Чрезвычайные средства были выделены Министерством финансов и Министерством сельского хозяйства и по делам сельских районов КНР 13 регионам провинциального уровня, включая Ляонин, Сычуань и Внутреннюю Монголию.

Средства будут направлены на субсидирование закупки семян, саженцев, удобрений, пестицидов и других материалов, необходимых пострадавшим от стихийного бедствия районам, а также на восстановление объектов сельскохозяйственного производства.