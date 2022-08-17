Москва, , 10:33 — REGNUM По словам иммунолога Николая Крючкова, коронавирусная инфекция будет протекать тяжелее при каждом новом заражении SARS-CoV-2. Он заявил об этом 17 августа в интервью радио Sputnik.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал иммунолог, существующие в данный момент линии штамма коронавируса «Омикрон» являются гораздо менее патогенными и реже становятся причиной летального исход, чем, к примеру, штамм «Дельта». В то же время, по словам Крючкова, при повторном заражении коронавирусом болезнь может проходить более тяжело.

«Последнее крупное исследование пару месяцев назад показало, что при прочих равных условиях каждое последующее заболевание COVID-19 протекает более тяжело у одного и того же человека», — сказал он.

При этом иммунолог уточнил, что такое явление может быть связано с последствиями воздействия SARS-CoV-2 на организм человека.

«Это связано, по всей видимости, с тем, что COVID-19 в принципе оставляет в организме след, и компенсаторные возможности организма не безграничны. Соответственно, болеть по пять раз никому не рекомендую», — пояснил он и посоветовал сделать прививку, а также использовать защитную маску.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ставропольском крае в связи с ростом числа заболевших COVID-19 возникла потребность в увеличении коечного фонда ковидных госпиталей.