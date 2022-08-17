Канберра, 17 августа 2022, 10:40 — REGNUM Один из четырех крупнейших банков Австралии предсказал серьёзные изменения на рынке недвижимости в течение следующих полутора лет. Так, аналитики из учреждения ANZ предсказали 20-процентное падение цен на жильё в крупнейших городах Австралии до того, как они «лишь частично восстановятся» в 2024 году. Об этом 17 августа сообщил телеканал Nine News.
Журналисты пишут, что заключение экономистов было сделано на фоне убедительных признаков того, что Резервный банк Австралии продолжит повышать ключевую ставку в попытке подавить растущую инфляцию.
В августе регулятор повысил ставку четвёртый месяц подряд до 1,85%.
В банке ANZ сообщили, что протоколы заседания Резервного банка от 16 августа показали, что в сентябре возможно ещё одно повышение на 50 базисных пунктов.