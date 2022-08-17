Саратов, 17 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Достигнуты договоренности с федеральным центром о реализации проекта по строительству очистных сооружений в Саратове. Об этом 17 августа говорится в телеграм-канале «Володин. Саратов».

Андрей Черкасский ИА REGNUM Очистные сооружения

Отмечается, что вопрос с очистными сооружениями в городе остается одним из проблемных в течение более 20 лет.

Со слов председателя Государственной думы Вячеслава Володина, на федеральном уровне все необходимые решения приняты, реализация проекта в настоящее время зависит от региональных властей.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области намечена реализация таких крупных проектов, как строительство Южного обхода вокруг Саратова, дорожной развязки в районе «Стрелки», путепроводов в микрорайоне Жасминный и поселке Татищеве, подводе линии электропередач к строящемуся центру обработки данных в городе Балакове.

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