Ростов-на-Дону, , 10:32 — REGNUM В Россию за последние сутки прибыли около 21 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сообщает 17 августа пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20,5 тысячи граждан», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в связи с наплывом беженцев из Донбасса с 19 февраля действует режим ЧС. Донской губернатор Василий Голубев считает, что отменят его пока рано. Вынужденные переселенцы пока не торопятся возвращаться домой.