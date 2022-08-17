Ростов-на-Дону, 17 августа, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Россию за последние сутки прибыли около 21 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сообщает 17 августа пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20,5 тысячи граждан», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в связи с наплывом беженцев из Донбасса с 19 февраля действует режим ЧС. Донской губернатор Василий Голубев считает, что отменять его пока рано. Вынужденные переселенцы пока не торопятся возвращаться домой.