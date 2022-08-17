Пекин, , 10:32 — REGNUM В июле в Китае улучшились показатели безопасности на производстве, поскольку страна активизировала усилия по сокращению числа производственных происшествий, сообщает 17 августа агентство Синьхуа.

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В июле в стране было зарегистрировано 1 912 несчастных случаев на производстве и 1 609 смертей, связанных с безопасностью, что несколько ниже в годовом исчислении, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР. В апреле правительство предприняло 15 целенаправленных шагов по повышению безопасности на производстве по всей стране.

Угольные шахты страны, одна из основных областей несчастных случаев на производстве, стремятся снизить риски производственной безопасности за счет использования интеллектуальных технологий. По данным министерства, по всему Китаю было построено более 800 интеллектуальных платформ добычи ископаемых.