Канберра, 17 августа, 2022, 10:39 — ИА Регнум. По словам политического обозревателя телеканала Nine News Криса Ульманна, решение Скотта Моррисона тайно назначить себя на пять различных постов, будучи премьер-министром, является «черной меткой» на его правление. Об этом он заявил 17 августа после проведенной Моррисоном пресс-конференции, где тот пытался объясниться с журналистами.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Если верить Моррисону, то своим министрам в федеральном правительстве он доверял, и все же в тайне от всех взял их полномочия.

«Должен сказать, немного сложно следовать его логике: а именно, что ему нужны были эти чрезвычайные полномочия, и доказательством того, что он доверял своим министрам, было то, что он никогда не использовал [эти полномочия] … Если бы он доверял своим министрам, то вы бы подумали, что он вообще в таких полномочиях не нуждался», — объяснил журналист.

Ульманн также отметил, что слова Моррисона действовать решительно во время пандемии не совсем правильны, поскольку огромную ношу взяли на себя правительства штатов и территорий.