Луганск, , 10:30 — REGNUM До 55 украинских националистов сообщили за прошедшие сутки военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом 17 августа сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Флаг ЛНР Цуканов М.В

Он рассказал о потерях ВСУ в живой силе и в военной технике. По его словам, украинские войска потеряли за сутки до 55 человек личного состава, а также шесть бронетранспортёров и четыре единицы спецавтотехники.

Филипоненко также рассказал об ударе ВСУ с применением РСЗО М142 HIMARS по городу Первомайску и населённому пункту Родаково в ЛНР.