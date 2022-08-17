Луганск, 17 августа 2022, 10:30 — REGNUM До 55 украинских националистов сообщили за прошедшие сутки военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом 17 августа сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.
Он рассказал о потерях ВСУ в живой силе и в военной технике. По его словам, украинские войска потеряли за сутки до 55 человек личного состава, а также шесть бронетранспортёров и четыре единицы спецавтотехники.
Филипоненко также рассказал об ударе ВСУ с применением РСЗО М142 HIMARS по городу Первомайску и населённому пункту Родаково в ЛНР.